يحسم مجلس الشورى الأسبوع القادم قراره بالتصويت على ما تضمنه مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع التعديل.ومن المنتظر أن يصوت المجلس في جلسته العادية الـ17 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها -عبر الاتصال المرئي- الإثنين القادم على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد أن يستمع لرأي اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الأداء السنوي للوزارة أثناء مناقشته في جلسته السابقة.ويستمع المجلس في الجلسة ذاتها إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه أثناء مناقشته في جلسة سابقة، إذ يصوت بعد ذلك المجلس على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه. وأدرج المجلس ضمن جدول أعماله تقريراً للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن استثناء أسهم المؤسسين في شركة الرياضة السعودية من بعض أحكام نظام الشركات.