أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) المهندس علي العسيري أن البرنامج عمل مع كبرى الشركات التقنية العالمية من أجل توفير منصات للعمل عن بُعد من أجل الحفاظ على استمرارية الأعمال في القطاع الحكومي دون تأثر خلال جائحة كورونا، مشيراً إلى أن 94% من الجهات الحكومية عملت من خلال هذه المنصات على تصميم خدمات تتماشى مع احتياجات المستفيدين وتواكب تطلعاتهم.

وأشار العسيري خلال افتتاحه ندوة «العمل عن بُعد والتحول إلى العمل الذكي بعد جائحة كورونا»، المنظمة من البرنامج بالشراكة مع البنك الدولي افتراضياً، أخيراً، إلى أن البرنامج يضع نصب عينيه الاستفادة من أحدث التقنيات لتحقيق هذا المطلب باعتبار التقنية سفينة النجاة التي مكنت الدول من تخطي كافة العقبات التي تسببت بها الجائحة، خصوصاً بعدما أسهمت في تبادل أكثر من 142 مليون عملية تبادل خدمات بين الجهات الحكومية في المملكة.

وأوضح أن البرنامج يعمل على نقل أفضل الممارسات العالمية المعمول بها لضمان استمرار الأعمال في الجهات الحكومية في المملكة، خصوصاً تلك التي تتعلق بأسلوب العمل بعد التعافي من جائحة كورونا.