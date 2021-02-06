أحال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، 5 مراقبين ميدانيين للتحقيق، والذين يعملون في إحدى بلديات المنطقة؛ نتيجة إهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية.

وتفصيلاً، أنه خلال إحدى جولات أمين عسير المفاجئة لإحدى البلديات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجّه بالتحقيق مع 5 مراقبين بعد إثبات تقصيرهم في تطبيق ومتابعة التدابير الاحترازية، بعد ملاحظة وجود إهمال واضح في تنفيذ تلك الإجراءات والبروتوكولات، داخل المنشآت التجارية والمرافق وبعض المواقع التابعة لتلك البلدية، في توجيه يؤكد بأنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق والتزام الجميع بالتدابير الاحترازية سواءً المنشآت التجارية المتنوعة أو العاملين بها أو حتى في أعمال المراقبين التابعين لأمانة المنطقة وبلدياتها، إلى جانب التأكيد على مواصلة الجهود الرقابية يومياً لمتابعة تلك الإجراءات مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها.

يُذكر أن أمين عسير، قام اليوم بزيارة مفاجئة لبلديات تابعة لأمانة المنطقة، ووقف ميدانياً على الجهود المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية الخاصة بفايروس كورونا في الواجهة البحرية ومرافقها التي تلقى إقبالاً كبيراً من الزوار والمتنزهين، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة والتي أُتخذت عليها العقوبات المتبعة نظاماً.