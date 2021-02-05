أعلن المُتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، عن تحديد هوية مسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، داخل إحدى الاستراحات، وذلك إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس.

وأسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وصاحب المنشأة، وكل من حضر، وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم، كما تم تحديد هوية من قام بتوثيق التجمع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.