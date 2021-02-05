يواصل المشاركون بمناورات تمرين «رماح النصر 1» بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، التدريبات المشتركة بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح فائق وقدرة على تنفيذ أهداف هذه المرحلة بكل احترافية، حيث تم تنفيذ عمليات قتالية متقدمة تم من خلالها تبادل الخبرات والمهارات اللازمة في هذه المرحلة في بيئة عمل أقرب للواقع.



ويعد التمرين إضافة حقيقية للتدريب على أحدث ما وصلت إليه التقنية في تنفيذ العمليات الجوية القتالية المشتركة بفضل ما يمتلكه مركز الحرب الجوي من إمكانيات متطورة للتدريب والتقييم، وما يوجد به من خبرات محترفة لتحقيق ذلك.