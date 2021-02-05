صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، بأن القوات أنقذت مواطناً تائهاً بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بعد اختفائه ليومين.



وأوضح المالكي أن القوات تلقت يوم الأربعاء 21/ 6/ 1442هـ بلاغاً من شرطة محافظة طريف عن اختفاء مواطن شرق جبل عاقر بمحمية حرة الحرة التابعة لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتحركت على إثره دوريات من القوات بمشاركة شرطة محافظة طريف وجوالين من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، وتم العثور على المواطن وهو بصحة جيدة.