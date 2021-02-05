أعلنت وزارة التجارة اليوم (الجمعة) عن توقيع غرامات مالية تقدر بـ 740 ألف ريال بحق 17 معلناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح متحدث الوزارة عبر «تويتر»، أن المخالفات تضمنت تضليل المستهلك، وتقديم ادعاءات كاذبة، وعدم الإفصاح عن تقديم مادة إعلانية.



وأشار المتحدث إلى حجب متجرين إلكترونيين بعد تقديمهما ادعاءات كاذبة.