تواصل أمانة عسير وبلدياتها جولاتها الرقابية المستمرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتي نتج عنها إغلاق منشآت مخالفة.وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات الميدانية تأتي استمراراً للجولات السابقة من قبل الأمانة ورؤساء البلديات والفرق الرقابية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا في المنشآت، والمجمعات التجارية، والكافيهات، وأسواق النفع العام، موضحاً أنه تم خلال يوم الخميس فقط، تنفيذ 886 جولة رقابية، وتم ضبط 191 مخالفة، ورفع المخالفات المرصودة مباشرة عبر تطبيق ميدان، لافتاً إلى أن الأمانة قامت بأعمال التوعية والتذكير بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.وأكد الحميدي أن الجولات مستمرة وعلى مدار اليوم، مشيراً إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات وغيرها، مشدداً على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد على تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتاً إلى أن متابعة الإجراءات الوقائية استدعى تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصًا وحفاظاً على الصحة العامة.