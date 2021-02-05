غرمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ‏⁧جهة حكومية قامت بالاعتداء على أجزاء من مقطع مرئي مملوك لفرد وتضمينه في مقطع مرئي من إنتاج المدعى عليه ونشره.



وقررت الهيئة تقديم تعويض مالي مقدراه 30,000 ريال ‏مع غرامة مالية 25,000 ريال على الجهة الحكومية مع حذف وإزالة المصنف محل المخالفة وعدم الاحتفاظ به أو تخزينه على أية وسائط إلكترونية.



وبينت الهيئة أن الحصول على أذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب العقوبة ويحترم الملكية الفكرية.