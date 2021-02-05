جددت وزارة الصحة تأكيدها على أن ازدياد أعداد الإصابة بفايروس كورونا المستجد سببه التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ووجهت وزارة الصحة تنبيها للمواطنين والمقيمين عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الجمعة) بقولها: «التزم لنسلم بإذن الله».

وأضافت «الصحة»: «لا تدفع ثمن التهاون.. التزم بالإجراءات الاحترازية: ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، تعقيم وتنظيف اليدين، تجنب المصافحة».

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل 327 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 257 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تعلنها وزارة الصحة منذ 80 يوما، وتحديدا 18 نوفمبر 2020 حين تم آنذاك رصد 290 إصابة جديدة.