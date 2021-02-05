أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 327 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 257 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات، وهذه أعلى حصيلة إصابات يومية تعلنها وزارة الصحة منذ 80 يوما، وتحديدا 18 نوفمبر 2020 حين تم آنذاك رصد 290 إصابة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 369.575 حالة، من بينها 2228 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 385 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 360.954 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6393 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.66%، ونسبة الحالات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (134)، المنطقة الشرقية (67)، منطقة مكة المكرمة (38)، منطقة الباحة (17)، منطقة القصيم (13)، منطقة المدينة المنورة (11)، منطقة عسير (10)، منطقة حائل (10)، منطقة نجران (8)، منطقة الحدود الشمالية (6)، منطقة جازان (6)، منطقة الجوف (5)، منطقة تبوك (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (118)، مكة المكرمة (25)، الدمام (20)، الجبيل (10)، الهفوف (9)، الخبر (8)، جدة (8)، موقق (7)، ينبع (7)، بريدة (5)، نجران (5)، القطيف (5)، المندق (5)، فيفا (5)، عرعر (4)، خميس مشيط (4)، العقيق (4)، وادي الدواسر (4)، بللسمر (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (70)، جدة (26)، الدمام (24)، مكة المكرمة (17)، الظهران (12)، الطائف (10)، عرعر (8)، حائل (8)، نجران (8)، الجبيل (7)، الخرج (7)، الهفوف (5)، الدلم (5)، القطيف (5)، المدينة المنورة (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.