صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن الإطاحة بمروج مخدرات من الجنسية الباكستانية، بحيازته (107.800) كيلوغرام من مادة الميث أمفيتامين المخدرة (الشبو)، منها (94) كيلوغرامًا مشبعة في قطع أقمشة، في محافظة جدة.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالتهم للنيابة العامة، داعيا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.