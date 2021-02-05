تابع أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ما تشهده مدن ومحافظات الجوف, مساء اليوم من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.واطمأن أمير الجوف على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, والإجراءات التي اتُخذت بهذا الخصوص, حاثاً الجهات المعنية على تكثيف الجهود، حرصاً على سلامة الجميع بإذن الله , سائلاً الله أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة وأن يعم نفعها البلاد والعباد.