أعلنت وزارة التعليم استئناف إجراءات التقديم على برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات «استهداف» في مرحلته الثانية.وكشفت «التعليم» أن استئناف التقديم سيكون ابتداءً من 9 رجب 1442 عبر نظام فارس، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تأهيل عدد من شاغلي الوظائف التعليمية، من خلال ابتعاثهم لدراسة الماجستير في جامعات مميزة عالمياً.وكانت وزارة التعليم اعتمدت ابتداءً من العام الدراسي 1440/1441هـ برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات «استهداف»، الذي يؤهل المرشحين للحصول على درجة الماجستير من أفضل الجامعات العالمية، وذلك في تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي.ويأتي استحداث البرنامج ترجمة لتوجهات الوزارة نحو رفع مستوى الكفاءة المهنية في قطاع التعليم العام، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، انطلاقًا من أهمية تطوير شاغلي الوظائف التعليمية «بنين – بنات» في بعض التخصصات.وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن البرنامج يتضمن 120مقعدًا للابتعاث بواقع 60 مقعدًا للمعلمين و60 مقعدًا للمعلمات، وذلك في 10 دول، تشمل أمريكا (25 مقعدًا) وأستراليا (15 مقعدًا) وبريطانيا (15 مقعدًا) والصين (15 مقعدًا) واليابان (10 مقاعد) وكوريا الجنوبية (10 مقاعد) وسنغافورة (10 مقاعد) وهونج كونج (10 مقاعد) وفنلندا (5 مقاعد) ونيوزيلندا (5 مقاعد).