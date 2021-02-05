وعد وكيل أمين منطقة عسير للتعمير والمشاريع المكلف المهندس مقرن الشهراني، بتسليم المشاريع في المدد المحددة، خلال جولة رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة، بحضور مختصين بوكالة المشاريع، على مشاريع تحسين ضفاف وادي لعصان، وشارع الأربعين بحي الموظفين.

وبحث وكيل الأمين للتعمير والمشاريع مع رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد محمد آل بريق، أسباب تأخير المشروع بعد ملاحظة البطء في سير العمل، والذي لازال على حاله منذ 3 أشهر، حيث تقدر نسبة التأخير 25%.

وأكد أنه لا يوجد عذر مقبول للمقاول المنفذ عن نقص المواد أوخلافها، فيما تعهد في إنجازه وتسليمه في مدة أقصاها الـ19 من شهر رمضان القادم، وقبل موعده المحدد بثلاثة أشهر.

ثم تواصلت الجولة على مشروع نفق أبها مول، وقدم المهندس علي آل مفتاح، شرحا لمراحل المشروع والتي وصلت نسبة إنجازه 90%، ولم تتبق منه إلا نسبة 10% لبعض الجماليات، والطبقة الأخيرة للاسفلت، ثم أُختتمت الجولة، بالوقوف على مشروع سماء أبها الشرقي، وتم التعرف عن مكونات المشروع الذي يشتمل على مسطحات خضراء، ومسرح، وملاعب أطفال، ونافورة وتم إنجاز مانسبتة 35%.