أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته ستعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها وأمنها ضد أي انتهاكات، لافتاً إلى أن المملكة تواجه اعتداءات من مليشيات إرهابية مدعومة من إيران.

وأعلن الرئيس بايدن تعيين تيم ليندركينغ مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، موضحاً أنه طلب من فريقه دعم مبادرة وقف إطلاق النار.

وقال في كلمة بشأن ركائز السياسة الخارجية للولايات المتحدة: «وافقنا مع روسيا على تمديد اتفاقية ستارت، وأوضحت للرئيس بوتين اختلافي مع من سبقني من الرؤساء».

وأضاف: «روسيا تعمل على تقويض الديمقراطية، واعتقال المعارض الروسي نافالني مقلق ويجب إطلاق سراحه، ومستعدون للدفاع عن الديمقراطية».

وفيما يتعلق بالتعامل مع الصين، أوضح الرئيس الأمريكي أن إدارته ستواجه التحديات التي تفرضها الصين وستنافسها من موقع قوة، وستعمل على انخراط أمريكا في الساحة الدولية.

وتابع: «علينا مواجهة التغير المناخي وفايروس كورونا والانتشار النووي، وسنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون، وسيخرج الشعب الأمريكي من أزمته أكثر قوة».