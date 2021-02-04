رصدت «عكاظ» من داخل المركز الوطني للأرصاد الجوية الحالة المطرية الرعدية التي ستشهدها المملكة خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وكشف محلل الطقس والمختص في التوقعات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية عايض البلوي لـ «عكاظ»، أنه من غير المتوقع تسجيل أي درجة صفرية خلال الحالة المطرية الجديدة، فيما يتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات الزيتة بتبوك.

وبين البلوي أن الحالة المطرية تبدأ مساء يوم الـربعاء على منطقة تبوك، وتكون شدتها وغزارتها يومي الخميس والجمعة، على سواحل منطقة تبوك وشمال ⁧‫المدينة المنورة⁩ و⁧‫الحدود الشمالية⁩ و⁧‫الجوف⁩ والتي تشهد الليلة تباعاً ⁧‫أمطارا⁩ من متوسطة إلى غزيرة وجريانا للأودية، وتمتد لتتضمن الأجزاء الغربية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم تتحرك نحو المناطق الوسطى وحائل والجوف والحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

وتوقع البلوي رياحا نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع حبات البرد وارتفاع الأمواج، وتؤثرالحالة المطرية على منطقة مكة المكرمة صباح يوم الجمعة، داعيا إلى عدم الإبحار خلال الحالة المطرية.