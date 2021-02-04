أغلقت أمانة عسير وبلدياتها 147 منشأة تجارية مختلفة، خالفت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا وذلك خلال جولاتها الميدانية.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع المخالفات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان، لافتاً إلى أن الأمانة قامت بأعمال التوعية والتذكير بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.وأضاف، الجولات مستمرة وعلى مدار اليوم من رؤساء البلديات والفرق الرقابية بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة وإغلاق المنشآت المخالفة مباشرةً، مشيراً إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مشددا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد على تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الوقائية استدعى تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة.