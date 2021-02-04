رأس رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، نيابة عن وزير التعليم، الاجتماع السابع لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ، والذي عقد بتقنية الاتصال عن بُعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الدكتور حامد القرني، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.وأوضح أن من التوصيات التي اتخذها المجلس، إقرار برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات بنظام المقررات (غير مدفوع الرسوم) بقسم الرياضيات بكلية العلوم، والموافقة على تقديم مجموعة من برامج الدبلوم عبر التعليم عن بُعد وذلك بعد اعتمادها من الجهات ذات العلاقة، وترقية بعض موظفي الجامعة إلى المراتب العليا، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1441هـ، وأوصى برفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.