كثفت الفرق الرقابية في أمانة حائل الجولات الرقابية على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي حيث نفذت 1536 جولة رقابية تم خلالها رصد 96 إشعاراً ومخالفة وإغلاقاً، كما تمت مصادرة 72 كغم خلال الأسبوع الأول من فبراير، وذلك للتأكد من التطبيق والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا، بإشراف ومتابعة من قبل أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، الذي أكد أن أمانة منطقة حائل تعمل بكامل طاقاتها وإمكانياتها حيث تم توجيه جميع البلديات الفرعية والتابعة بتكثيف الحملات الرقابية والوقوف ميدانياً على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية داخل المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي، والتي من أبرزها لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي المنشآت التجارية والعاملين بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق «توكلنا» ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، وأضاف أمين حائل أن تلك الجهود تأتي وفق متابعة من قبل أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.



ودعا أمين حائل المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.