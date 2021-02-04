أغلقت أمانة منطقة الرياض خلال الـ48 ساعة الماضية 68 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد، وطُبقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابيّة الهادفة إلى حماية السكّان من انتقال العدوى، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية.

وخلال اليومين الماضيين نفذت الأمانة 7115 جولة رقابيّة، رصدت خلالها 1417 مخالفة للاشتراطات الصحية، أبرزها تمثل في عدم الالتزام بقياس درجة حرارة الزبائن، وإهمال وضع الإرشادات الوقائية في أماكن بارزة، ومزاولة العاملين لأعمالهم دون ارتداء الكمامة، وتجمع المتسوقين والعاملين دون ترك المسافات الآمنة.

وأكدت أمانة الرياض أن جولاتها الرقابية اليومية مستمرة، وستتخذ الإجراءات النظامية الرادعة في حال رصد أي تجاوزات لا تراعي الضوابط الصحية، مشددة على أهمية تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.