أكدت أمانة تبوك جاهزيتها لأي طارئ نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة على المنطقة، حيث تعمل على مدار الساعة عبر فرق بشرية وآلية لمواجهة خطر السيول والأمطار.



وقالت في بيان لها:«إنه تم وضع خطة تعتمد على تقسيم مدينة تبوك لأربعة أقسام، وتنفيذ أعمالها في النقاط الحرجة من المدينة بأوقات قياسية، وأنها على أهبة الاستعداد لتنفيذ أعمالها خلال وبعد هطول الأمطار المتوقعة - بمشيئة الله - حسب تقسيمات الخطة للسيطرة على تجمع المياه في النقاط الحرجة وفي خلافها من المواقع، مؤكدةً أن فرقها الهندسية تقوم بجولات مكثفة على مجاري الأودية لإزالة جميع ما قد يعترض جريان الأودية من عقبات العقوم الترابية أو تعديات».



إلى ذلك وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ جميع البلديات التابعة بالتأكد من سلامة شبكات تصريف مياه الأمطار ومصارف السيول في جميع المدن والمحافظات بالمنطقة، والمتابعة والتواصل الدائم على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية، لنشر الفرق والوحدات الميدانية المجهزة بالمعدات والآليات في المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الأمطار والسيول التي قد تشهدها المنطقة - بمشيئة الله - ورفع درجة الاستعداد في جميع مراكز العمليات بالبلديات على مدار الساعة لاستقبال كافة بلاغات وجود التجمعات لمياه الأمطار والسيول والتي تمثل خطراً على المواطنين والمقيمين، وتمرير البلاغات إلى الجهات المعنية عبر الرقم 940.