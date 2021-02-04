أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، طرح 10 دورات تدريبية إلكترونية «مجانية» خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، وذلك في عدد من المجالات العلمية والمعرفية والمهارية المتنوعة.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر عقيل، أن هذه البرامج تتميز بتقديمها من خلال نخبة من الأكاديميين المتخصصين من كليات الجامعة، لافتًا إلى أن حزمة البرامج التدريبية تستهدف جميع أفراد المجتمع عبر عدة موضوعات نوعية في مختلف المجالات، فيما تتناول موضوعات هذه البرامج خطوات تصميم موقع إلكتروني، والتميز الإداري للقيادات، ومجابهة الفيروسات والأمراض الوبائية، وكذلك الذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل الفعال، وقيادة التغيير المؤسسي، والاستراتيجية الحديثة لتطوير الأداء، وإدارة ضغوط العمل وترتيب الأولويات، إضافة إلى المحاسبة لغير المحاسبين، وتقنيات الطاقة الشمسية في الأغراض المنزلية والتجارية، والتجارة الإلكترونية من الألف إلى الياء.

ودعت العمادة الراغبين في التسجيل والاطلاع على التفاصيل إلى زيارة موقعها على الرابط التالي https://dcsce.kku.edu.sa أو حساب عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر على «تويتر».