أوضحت أمانة منطقة الرياض أن قرار تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية الصادر عن الجهات المختصة، الذي يدخل حيز التنفيذ الساعة الـ10 من مساء اليوم، يشمل 9,623 مطعمًا ومقهى في نطاق المنطقة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لوقاية المجتمع من فايروس كورونا المستجد.

وأشارت الأمانة إلى أن 6 أنشطة تجارية ستوصد أبوابها امتثالاً للقرارات الصارمة، والهادفة إلى الحد من التجمعات ومنع انتقال العدوى بين السكان، ومن بين تلك الأنشطة، 143 صالة أفراح، 1401 قاعة فندقية، 116 مركزًا ترفيهيًا، 46 موقعًا للألعاب، 632 مركزًا رياضيًا، و9 دور للسينما.

وشددت الأمانة على أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات المتصلة بالإجراءات الصحية الاحترازية، وستطبق العقوبات بحدها الأعلى وفق ما نصت عليه اللوائح الجزائية، مؤكدة أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة طيلة أيام الأسبوع لرصد المخالفات وضبط التجاوزات.

وثمنت دور السكان ومساهمتهم في التبليغ عن أي مخالفات عبر هاتف 940، مبينة أن مراقبيها يباشرون البلاغات الواردة فور تلقيها لحماية المجتمع من تفشي وباء كورونا المستجد.