أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم (الخميس) أنه يمكن استرجاع قيمة التذاكر التي تم شراؤها مسبقا لعروض الأفلام المجدولة خلال فترة الإغلاق، التي فرضتها وزارة الداخلية بتاريخ 1442/6/22 الموافق 2021/2/4 والتي تختص بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التي ترتب عليها إغلاق دور السينما لمدة (10) أيام قابلة للتمديد اعتبارا من مساء اليوم.

وطالبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتواصل مباشرة مع الشركات المشغلة لاسترجاع قيمة التذاكر وفي حال وجود أ استفسارات أو شكاوى، يتم التواصل مع الرقم الموحد للهيئة 920004242.