أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 303 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 297 حالة إضافية، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 369.248 حالة، من بينها 2162 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 395 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 360.697 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6389 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.68%، ونسبة الحالات النشطة 0.58%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (126)، المنطقة الشرقية (58)، منطقة مكة المكرمة (51)، منطقة المدينة المنورة (21)، منطقة عسير (11)، منطقة حائل (9)، منطقة القصيم (7)، منطقة الحدود الشمالية (5)، منطقة نجران (4)، منطقة الباحة (3)، منطقة جازان (3)، منطقة تبوك (3)، منطقة الجوف (2).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.