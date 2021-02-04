أعلنت إدارة تطبيق «توكلنا» أنه سيتم إرسال رسالة نصية بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي «توكلنا» و«أبشر»، وذلك لحين استكمال الإصلاحات الفنية للتطبيق.

جاء ذلك في بيان أصدرته إدارة التطبيق عبر «تويتر» شكر فيه جميع مستخدمي التطبيق لوعيهم الاحترازي للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأعلنت إدارة التطبيق أنه ولحين استكمال الإصلاحات الفنية للتطبيق سيتم إرسال رسالة نصية بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر وتعد هذه الرسالة حلا مؤقتا ومعتمدا يتيح للجهات المشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التأكد من الحالة الصحية للمستخدم. وتحوى الرسالة (1) المعلومات التالية: «الاسم - رقم الهوية - الحالة الصحية - صالحة لغاية..............».

وتأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات تطبيق «توكلنا» في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.