بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الرئيس غاوتابايا راجاباكسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.