بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الرئيس غاوتابايا راجاباكسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.