قطعت المديرية العامة للدفاع المدني الشائعات التي انطلقت قبل ظهر أمس (الأربعاء)، وتفيد بوجود انفجار في الأحساء، مع تحديد أكثر من موقع.وأكدت المديرية عبر حسابها على «تويتر»، أن مدني الأحساء باشر حريقاً في أرض فضاء على طريق الرياض/‏الأحساء، تحوي سكراباً، دون وقوع إصابات.وكانت شائعات قد ترددت حول انفجار في مطعم، وآخر بالقرب من مستشفى الفيصلية وسط الهفوف، تسببت به أسطوانات غاز.