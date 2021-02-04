قادت تغريدة نشرها مغرد في منصات وسائل التواصل الاجتماعي «صحة الرياض» إلى ضبط أحد المجمعات الطبية الخاصة بالأسنان بمحافظة الخرج، نشر إعلاناً تجارياً تضمن تضليلاً ونُسِب فيه حصول أحد كوادره الطبية على شهادة الجامعة الأمريكية، رغم أنه لم يرتد الجامعة نهائياً في حياته. وقالت «صحة الرياض» إنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الاتصال المؤسسي، للمواد المنشورة في منصات وسائل التواصل، تم رصد تدوينة لمغرد وتمت إحالتها إلى إدارة الالتزام، وتبين أن المجمع نشر إعلانا مضللاً ادعى فيه حصول أحد كوادره الطبية على شهادة الجامعة الأمريكية، وكذا جامعة دمشق في طب الأسنان. واتضح من خلال التحقيق أن الطبيب لم يرتد أياً من الجامعتين الواردتين في الإعلان، وهو خريج كلية محلية خاصة، وحاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعلى تصريح مزاولة المهن الصحية، وأن الادعاء الموجود في الإعلان المنشور تم من قبل المجمع الذي يعمل فيه، وتمت إحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة. وأشارت «صحة الرياض» إلى أن أبرز المخالفات التي تقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة، تتمثل في القصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو انتهاء الترخيص، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر، ونقص التجهيزات «الأدوية الإسعافية»، وعدم وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة إسعاف أو عدم تناسبها. وأوضحت أن العقوبات المُطبقة تتضمن سجن الممارس 6 أشهر، وتوقيع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على الممارس والمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.