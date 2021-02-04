أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البدء في تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت، تزامناً مع إعلان وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة.وأوضحت الوزارة أن الهدف من وضع وتنفيذ الاشتراطات توفير المتطلبات اللازمة لحماية وسلامة الأرواح والممتلكات من خلال تنظيم ومراقبة التصميم الهندسي لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني والمنشآت في المملكة، مؤكدة أن الاشتراطات تستهدف جميع المستفيدين من الخدمة من المفتشين، والمقاولين، والمصممين، والمكاتب الهندسية والاستشارية، والمستفيدين من النظام.وأفادت أن الاشتراطات تشتمل على مراجعة المستندات والمخططات، والتفتيش النهائي الخاص بفحص المبنى إنشائياً من قبل المكتب الاستشاري، قبل منح الضوء الأخضر لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.يشار إلى أن تفعيل منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وتطبيقها يتم بمشاركة عدة جهات تشمل: وزارة الطاقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة التجارة، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مدينة الملك عبدلله للطاقة الذرية والمتجددة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.