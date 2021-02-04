تمكنت أمانة المنطقة الشرقية أمس (الأربعاء)، من مخالفة وإغلاق 82 منشأة تجارية، من ضمنها 65 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفايروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، وتطبيق «توكلنا»، و17 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، من خلال 918 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.فيما رفعت الأمانة ما يقارب 7823 طناً من النفايات، وأزالت 4656 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9374 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وكانت قد طهرت وعقمت 743 موقعاً. هذا وتواصل أمانة الشرقية جولاتها الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق توكلنا، التي تشمل المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز والمجمعات التجارية، ومتابعتها ورصد كافة التجاوزات للأنظمة والتعليمات. ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.