اعتمد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية 2030م، والمعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وبحث الأمير حسام ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أبرز ملامح الإستراتيجية المتمثلة في ثلاثة ملامح (الوطني، المناطقي، المحلي).وعلمت «عكاظ» أن مدة المشروع ٣٠ شهراً وكلفته 22 مليون ريال، وتم التعاقد مع مكتب استشاري وطني متحالف مع خمسة مكاتب عالمية من أمريكا وأوروبا وشرق آسيا. وتحد الإستراتيجية الفجوات في التنمية عبر استثمار الميَز النسبية والمقومات البشرية والطبيعية والمناخية والفطرية من شركات دولية متخصصة، وتهدف إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها، وتضمينها موجهات وسياسات وطنية لإدارة وتوجيه التنمية العمرانية، بما يحقق تعزيز فرص العيش وجودة الحياة وتحقيق الاستدامة وفقاً لمستويات التخطيط، كما تتضمن المبادرة إعداد خطة إستراتيجية لمنطقة الباحة، تشمل وضع رؤية عمرانية للمنطقة.