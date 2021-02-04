استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في الإمارة بجدة أمس (الأربعاء) بحضور رئيس مؤسسة البريد المهندس آنف أحمد أبانمي، وعدد من قيادات المؤسسة، أعمال المؤسسة وخططها المستقبلية في المنطقة، كما اطلع على أعمال المؤسسة في المنطقة ،إذ تقدم خدماتها عبر 72 مكتباً موزعة على 17 محافظة، وبحسب العرض قدمت المؤسسة في العام الماضي الخدمة لأكثر من 3 ملايين و700 ألف عميل بالمنطقة تم خلالها إيصال الوثائق الحكومية ووثائق الخريجين وإصدار تصاريح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للمستفيدين.ووقف الأمير خالد الفيصل على خدمات المؤسسة التي تقدمها لضيوف الرحمن ومن أبرزها حج بلا حقيبة، والعربات المتنقلة، وخدمات الطرود وسندات الهدي والأضاحي والبريد الرسمي، وفي ما يخص مبادرات المؤسسة خلال جائحة كورونا نفذ البريد السعودي مبادرات لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الجائحة، وبالشراكة مع وزارة الصحة تم تنفيذ مبادرة التوصيل الدوائي؛ وهي خدمة غير ربحية يتم من خلالها إيصال الدواء من المستشفيات إلى منازل المرضى، كذلك مبادرة توصيل سلال الغذاء لأسر شهداء الواجب.