أغلقت وزارة التجارة مساء اليوم سوقا (هايبر شهير) بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، بعد رصد مخالفة القائمين عليها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

جاء ذلك بعد قيام الفرق الرقابية للوزارة بمهامها في مراقبة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ رصدت وجود حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين، وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية، والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس كورونا مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10.000 ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.