ناقشت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الموارد البشرية افتراضياً مشروع حوكمة ومواءمة الجمعيات اليوم الأربعاء في الرياض، بحضور الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ووزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي.

وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارتين إلى آلية مشروع حوكمة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والجمعيات الدعوية ومعايير ومؤشرات الحوكمة لتحقيق الاستدامة، إلى جانب استعراض ممارسات الحوكمة في الجمعيات، وآلية تقييم الممارسات وفق الاشتراطات الفنية والإدارية الجديدة بما يحقق أهدافها ورسالتها العامة وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة رؤية المملكة 2030.

كما تطرق الاجتماع إلى معايير السلامة المالية والامتثال والالتزام بالأنظمة واللوائح، وكذلك جانب الشفافية والإفصاح، إذ تُعد حوكمة الجهات غير الربحية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.