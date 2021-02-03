نوّه سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة الدكتور فوزي كبارة، بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للاجئين السوريين في مختلف المدن اللبنانية، وتقديم مختلف أشكال العون لهم، مشيدًا بالجسر الجوي الإغاثي الذي خصصته المملكة لمنكوبي تفجير بيروت، مثمنا الأداء المهني والمتطور للمركز في أعماله الإغاثية والإنسانية.جاء ذلك خلال لقاء المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس (الثلاثاء)، بالسفير اللبناني، بمقر المركز في الرياض.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والمساعدات الإيوائية والغذائية والتعليمية والطبية التي يقدمها المركز للاجئين السوريين في لبنان وسبل تطويرها، ومناقشة سبل تقديم مساعدات طبية للمحتاجين في لبنان للتصدي لجائحة كورونا وتوفير اللقاحات.