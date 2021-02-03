أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 152 منشأة تجارية مخالفة، خلال جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفايروس كورونا.ورصدت الفرق الميدانية 1351 مخالفة للتدابير الوقائية في اليومين الماضيين، فيما تنوعت المنشآت المخالفة ما بين مقاهٍ ومطاعم ومحلات تجارية ومنافذ بيع، لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المرتبطة بكوفيد 19 وتطبيق «توكلنا». وأكدت الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية على كافة المنشآت التجارية والأسواق ومراكز البيع، في كافة المدن والمحافظات، كما ألزمت المتسوقين ومرتادي المجمعات والمراكز التجارية، والمطاعم والمقاهي، وكافة الأسواق بالمنطقة باستخدام تطبيق «توكلنا»، منذ يوم الأحد الماضي؛ للحد من انتشار فايروس كورونا.وفي السياق، رصدت مديرية الشؤون الصحية في المنطقة 741 مخالفة للتدابير الوقائية، و711 مخالفة عدم ارتداء الكمامات، و31 محلاً لا توجد بها نقاط فرز ومعقمات، وعليه تم اتخاذ الإجراء اللازم حيال تلك المخالفات.