ألزمت أمانة منطقة عسير، المجمعات والأسواق التجارية وقاعات الأفراح ومحلات الحلاقة والمرافق الترفيهية والسياحية ومرتادي المواقع العامة في جميع المحافظات باتباع التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا، وتفعيل تطبيق «توكلنا»في جمع الوكالات والإدارات واللجان الإشرافية والبلديات المرتبطة بالأمانة.وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزاميا وشرطا لدخول المنشآت سواء في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية، لافتا إلى متابعة الإجراءات يوميا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز، كما شمل توجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات.وفي السياق، كثفت أمانة منطقة المدينة المنورة، جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية في المجمعات والمراكز التجارية، وأسواق النفع العام.وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، بأنه وفقاً لما رصد من قبل الجهات المتخصصة من تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا تم الزام جميع المنشآت الغذائية من المطاعم وخاصة الشعبية بالإجراءات الاحترازية الوقائية ومنع تقديم الأطعمة المكشوفة والتأكد من الإغلاق المحكم للأغذية وإبعادها عن مصادر الهواء والغبار والأتربة وإلزام جميع العاملين بارتداء القفازات والكمامات وغطاء الرأس طوال الوقت عند دخول منطقة التحضير، واعتماد نظام التبليغ الآلي عند الانتهاء من تجهيز الطلب، والسماح بإيصال الأطعمة واستقبال الطلبات من السيارة للمطاعم التي لا تملك خدمة طلبات السيارات للحدّ من التجمّع في أروقة المطاعم لاستلام أو انتظار الطلبات إضافة إلى ضرورة استخدام التغليف المحكم في محلات الفواكه والخضراوات والورقيات والتأكد من إغلاقها أثناء العرض والبيع كإجراء احترازي.