أكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للتصدي لفايروس كورونا، على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة وخاصةً في المجمعات والأسواق التجارية وقاعات الأفراح ومحلات الحلاقة مع متابعة المرافق الترفيهية والسياحية، مشيراً إلى أن الهدف هو المحافظة على الصحة العامة من هذا الفايروس الذي ما زال تطبيق الاحتراز منه واجبا وطنيا وصحيا امتثالاً وإكمالاً لجهود المملكة. وأضاف، تفعيل تطبيق «توكلنا» أصبح إلزامياً وشرطاً لدخول المنشآت سواء، في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية، لافتاً إلى متابعة الإجراءات الاحترازية ستكون يومياً من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز، كما تم توجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات.يُذكر أن أمانة عسير وبلدياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية وتتفيذ أعمال التعقيم في عددٍ من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، إلى جانب قيامها بتنفيذ حملات رقابية وتوعوية بأهمية الالتزام بتلك الإجراءات وتطبيق الجزاءات على المخالفين.