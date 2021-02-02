أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميماً عاجلاً لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن عدة توجيهات منها التطرق في خطبة الجمعة القادمة للحديث عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بالدولة لتوقي فايروس كورونا والتأكيد على أئمة المساجد بمتابعة التزام المصلين بتطبيقها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونص التعميم على التوجيه للخطباء بالتطرق في خطبة الجمعة إلى جائحة كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الجهات المختصة بالدولة، وبيان أن من يتهاون في تلك الإجراءات أو يحضر إلى المسجد وفيه أعراض يشتبه في أنها كورونا آثم بتعريضه الآخرين للمخاطر، والابتعاد عن نشر الشائعات، مع التأكيد على أن تؤخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.

كما تضمن التعميم التوجيه لأئمة المساجد بتذكير المصلين باستمرار للعمل وفق توجيهات الجهات الرسمية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية في المساجد التي أكدت عليها الوزارة في التعاميم السابقة ومتابعة التزام المصلين بها واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يخالفها.



الجدير بالذكر أن هذا التعميم يأتي ضمن مجموعة من التعاميم التي أصدرها الوزير " آل الشيخ " في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لمواكبة الأحداث التي تهم المجتمع، وتسهم في التوعية والإرشاد بالأخطار التي تهدد سلامة المجتمع ومنها جائحة كورونا التي تعاني منها مختلف دول العالم.