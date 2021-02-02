أعلنت ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام وبالتعاون مع شركة المراعي، عن الصورة الفائزة بمسابقة «لحظات» للتصوير الفوتوغرافي بنسختها العاشرة التي انطلقت في أغسطس العام الماضي لاستئناف مسيرتها في رعاية ودعم المواهب من المصورين الطموحين، عبر توفير منصة لتقديم وعرض أعمالهم المبدعة.

وتوج الإماراتي سالم سرحان (27 عاماً)، في مُسابقة لحظات بنسختها الحالية تحت شعار «لحظات 2020 عامٌ عشناهُ بشكلٍ مُختلف» خلال فعالية افتراضية بحضور عضو لجنة التحكيم مصور ناشونال جيوغرافيك الحائز مرتين على جائزة بوليتزر: محمد محيسن، وعبدالله ناصر العتيبي رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعــــــي، التقط سالم الصورة لأفراد عائلته وهم يؤدون فريضة الصلاة في المنزل بعد إغلاق المساجد بسبب الجائحة، ويظهر فيها خشوع المُصلين، اعتاد سالم وأخوته الذهاب إلى المسجد لأداء فريضة الصلاة، وعند سماعه المؤذن يقول «صلوا في بيوتكم» استوحى سالم فكرة هذه الصورة.

تصدرت المملكة العربية السعودية المشاركات الخليجية في المسابقة، إذ قدم المصورون السعوديون نحو ثلث الصور الخليجية المشاركة في المسابقة، بينما حلت المشاركات الإماراتية في المركز الثاني يليها الكويت.

صرح عضو لجنة تحكيم مسابقة لحظات والرئيس التنفيذي للتسويق بشركة المراعي حُسام عبدالقادر قائلًا: «كانت عملية اختيار الصورة الفائزة لهذا العام بمثابة التحدي، إذ رصد المصورون قصصاً حقيقية من واقع حياتهم اليومية بجودة ومعايير عالمية للتصوير الفوتوغرافي».

وأضاف: «إن شراكتنا المُستمرة وطويلة الأمد مع ناشونال جيوغرافيك أبوظبي من خلال مسابقة لحظات، تستند إلى القيم والرؤية المشتركة، إذ نحرص على تسليط الضوء على المصورين الفوتوغرافيين وإبداعاتهم في المنطقة وتنمية مواهبهم وتعزيزها عن طريق منصة بموصفات عالمية ومُتخصصة وهي مسابقة لحظات».

وأنهى عبد القادر حديثه قائلًا: «لقد كان عام 2020 عاماً استثنائياً بكل المقاييس، وأردنا أن يؤرخ فنانو المنطقة هذه الفترة بكاميراتهم ورؤيتهم الخاصة، وجاءت النتائج مُبهرة خصوصاً من منطقة الخليج التي تشهد تقدماً كبيراً في مجال التصوير الفوتوغرافي، إذ تصدرت المشاركات السعودية قائمة الصور المُقدمة من الخليج، بينما فاز بالمسابقة فنان إماراتي».

كما اختارت لجنة التحكيم أفضل 10 صور مشاركة بالمسابقة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي ضمت المصورة السعودية أفراح صالح الحربي والمصور السعودي حسين علي.

يذكر أن الإماراتي سالم قد حصل على الجائزة الكُبرى وهي مُعدات تصوير تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي فضلًا عن نشر صورته في مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية ليكون أول إماراتي يتوج بالجائزة.

وقد انطلقت مُسابقة لحظات بنسختها الحالية تحت شعار «لحظات 2020 عامٌ عشناهُ بشكلٍ مُختلف» لتوثّق ماشهده 2020 من ظروف وأحداث استثنائية أدت لفرض العديد من القيود والتحديات الحياتية، والتي بدأ رفعها تدريجياً بعد أشهر من العزلة. وأتاحت «لحظات 2020» الفرصة للمصورين لرواية قصصهم التي توثق هذه الفترة من منظورهم وبعدساتهم، ‘ذ روت كُل صورة حكاية فريدة من قلب الواقع في العالم العربي.

وتُقام المسابقة بالتعاون مع شركة المراعي، أكبر شركات إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وأكبر شركة ألبان متكاملة على مستوى العالم، والتي كانت داعماً إستراتيجياً لهذه المنصة على مدار السنوات الثمان الماضية، كجزء من رؤيتها الهادفة إلى دعم وتشجيع الشباب الموهوب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إذ أتاحت الرؤية المشتركة الفُرصة لآلاف المُشاركين لعرض إمكاناتهم التصويرية واكتشاف مواهبهم من خلال هذه المنصة.