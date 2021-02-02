شهِد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، اليوم (الثلاثاء)، توقيع مذكرة تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وكلية البترجي الطبية.

وأشاد الأمير مشعل بن ماجد بهذه الخطوة ومن ساهم بدعمها بما يعود بالنفع على أيتام المنطقة، ويستوجب علينا جميعاً الاهتمام بهم بمختلف الدور الاجتماعية، فهم جزء منّا.

ووقع المذكرة كل من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، وعميد كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أسامة كنساره.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بتقديم منح تعليمية مجانية بكلية البترجي لعدد من الأيتام بالدور الإيوائية بمنطقة مكة المكرمة، وتقديم خدمات مجانية لهم بعيادات الأسنان بالكلية، وتنفيذ زيارات تطوعية طبية لتلك الدُور والمشاركة بالملتقيات والمهرجانات والمعارض المتخصصة بين الطرفين، وذلك من منطلق مبادئ ديننا الحنيف والواجب الوطني والإنساني والمسؤولية الاجتماعية لقطاعات المجتمع كافة.