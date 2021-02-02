بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية زيمبابوي الرئيس إمرسون منانغاغوا، في وفاة شقيقته، جراء إصابتها بفايروس كورونا المستجد.وقال الملك المفدى: «تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفايروس كورونا المستجد، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس إمرسون منانغاغوا في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفايروس كورونا المستجد.وقال الملك المفدى: «تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفايروس كورونا المستجد، ونعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».