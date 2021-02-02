نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأول (الأحد)، ورشة عمل عن بُعد بعنوان «شهادات السايتس الإلكترونية بين الوضع الحالي والمستقبلي لدول مجلس التعاون»، بمشاركة ممثلين من الجهات المعنية بشؤون الحياة الفطرية في الدول الأعضاء.وجرى خلال الورشة استعراض خبرات الدول الأعضاء، والاطلاع على الوضع الحالي لآلية إصدار الشهادات الإلكترونية الخاصة بطلبات الإتجار بالأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة ضمن ملاحق اتفاقية سايتس، والتعرف على التحديات التي تواجه تطبيق الشهادات الإلكترونية، والحلول المقترحة، ومدى إمكانية تحويل الشهادة الورقية إلى شهادة إلكترونية رقمية. كما ناقشت الورشة إعداد رؤية وخارطة طريق موحدة للوصول إلى آلية موحدة بين دول المجلس لإصدار واعتماد الشهادات الإلكترونية.