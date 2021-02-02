أعلنت وزارة الصحة، أمس (الإثنين) تسجيل 255 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتعافي 266 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 368.329 حالة، من بينها 2111 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 371 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 359.839 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6379 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا 97.69%، ونسبة الحالات النشطة 0.57%، ونسبة الوفيات 1.73%.