تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة، قدمه مدير جوازات المنطقة اللواء عبدالله المشيخي.واستعرض خدمات الجوازات التي تضمنت خدمة الرسائل والطلبات التي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، فيما تجاوز عدد العمليات التي نفذتها إدارة جوازات المنطقة والفروع التابعة أكثر من مليون و200 ألف عملية، وتخطى عدد المسافرين عن طريق المنافذ الجوية والبحرية التابعة لجوازات المنطقة 8 ملايين مسافر.من جهة ثانية، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في الإمارة بجدة، السفير اليوناني لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.