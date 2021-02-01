شارك ٢١٤ شابا وشابة في فعالية (يوم للتطوع في الحرم المكي الشريف) بإشراف ومتابعة من هيئة الهلال الأحمر السعودي.



وذكر المتحدث باسم الهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن مجموع الساعات التطوعية التي قدمها المتطوعون والمتطوعات على حد سواء بلغ أكثر من ١٢٨٤ ساعة تطوعية شاركوا خلالها في خدمة معتمري وزائري المسجد الحرام، مضيفا أنهم باشروا خلال مدة تطوعهم ١٠٨ بلاغات إسعافية في ساحات الحرم و أروقته، وكذلك في مصليات النساء، منها ١٠٣ بلاغات إصابات بسيطة وأمراض مزمنة وإرهاق وانزلاقات تم علاجها في موقعها، إذ لم تحتج النقل منها إلا ٥ حالات نقلت إلى مستوصفات الحرم المكي الشريف.