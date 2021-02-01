برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الملتقى العلمي الـ20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عبر منصة افتراضية، في الفترة 20-21 / جمادى الآخرة 1442هـ، تحت شعار «تحسين التجربة في رحلة الضيف»، كما يدشن الفيصل خلال الملتقى منصة «وفادة» للتدريب الإلكتروني للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من عسكريين ومدنيين ومتطوعين، ومنصة «المستودع الرقمي لأبحاث الملتقيات العلمية».

وأكد الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أن الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة يحظى عبر تاريخه بدعم دائم من حكومة المملكة العربية السعودية، وحظي بعناية خاصة ورعاية كريمة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة واهتمام مباشر من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بهدف تسخير جميع الإمكانات التي تحقق لضيوف الرحمن -من الحجاج والمعتمرين والزوار- أداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة وطمأنينة، مضيفاً أن الملتقى يُعد فرصة سانحة للباحثين والمختصين لتقديم أفكار ودراسات علمية وابتكارات نوعية لتطوير منظومة الحج والعمرة وتسهيل رحلة الحاج والمعتمر.

كما أشار عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور باسم قاضي، إلى أن الملتقى يتناول على مدار يومين 3 محاور: الأول منها حول تحسين وتطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر الخدمات والمرافق المقدمة في منظومة الحج والعمرة والزيارة، وتفعيل دور الأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي يشارك فيها ضيوف الرحمن مثل: الرحلات والتسوق، والفعاليات التوعوية والترفيهية، ويناقش المحور الثاني الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لزيادة الناتج المحلي مع ترشيد الاستهلاك، ودراسة الحد من التلوث ودعم أفكار الطاقة النظيفة، فيما سيتناول المحور الثالث دراسات زيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق والبنى التحتية، من خلال زيادة المساحات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مضيفا أن هذه المحاور ستناقش خلال 15 جلسة علمية يتداول فيها الباحثون والمتحدثون 38 موضوعاً حول تحسين تجربة الحاج والمعتمر والزائر، تتضمن أوراقا علمية ومقترحات بحثية تساهم في تطوير منظومة الحج والعمرة وتهدف لتيسير المناسك وتطويع الخدمات الذكية لضيوف الرحمن. للتسجيل في الملتقى: http://hajj.uqu.edu.sa/multaqa/20/لحضور الملتقى على يوتيوب: https://youtube.com/channel/UCe858hH4wPi7unyyizstxhA